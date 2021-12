[Focus] Célébration de Noël : Les Cadeaux, ‘’espoirs de vie’’

Comme à l’accoutumée, les cadeaux sont offerts. Ils représentent chez eux l’ordre du don. Et pour les fidèles chrétiens, c’est un geste qui maintient et solidifie les liens.

Pour les chrétiens, s’offrir des cadeaux à l’occasion de la fête de Noël symbolise la matrice sociale. Souvent enveloppés dans du papier cadeau brillant ou de couleur vive, ou entourés d’un ruban lui-même coloré, les cadeaux de Noël s’offrent selon la tradition le 24 décembre.

Seneweb a tenté de décortiquer le sens que renferme cette notion de ‘’cadeaux’’.

Interrogée sur la question, cette chrétienne demeurant à Sacré-Cœur et répondant au nom d’Iden Ampouma revient sur l’avènement des cadeaux de Noël. Selon elle, cet avènement fait référence à ‘’l’appartenance à Jésus Christ’’.

Ainsi, à elle d’expliquer que ‘’lorsque Jésus Christ est apparu, il est apparu comme le sauveur, celui qui donne la vie, la liberté, à tout homme qui se confie à lui. Et pour nous, nous croyons que Jésus Christ était le cadeau que Dieu nous à donné. Et quand nous célébrons Noël, nous nous souvenons de ce roi qui est venu pour cette terre pour nous apporter la vie.’’

Elle poursuit: ‘’ Les cadeaux représentent l’amour, la joie, l’espérance etc.… Les cadeaux que nous remettons à certaines personnes, c’est juste pour ces personnes qui pensent que la vie est trop dure et qu’il n'y a plus rien à faire. Les cadeaux sont justement là pour les booster, pour créer en eux la joie, le sourire, l’espoir pour leur témoigner de notre amour… Pour donner de l’espoir à ceux qui n’en ont pas car il y a des gens qui ont perdu tout espoir de la vie, et donc ces cadeaux peuvent ré allumer cette flamme de vie en eux’’, a-t-elle expliqué.

D’après les informations reçues, la période de Noël permet de penser aux personnes défavorisées qui ont besoin d’entourage, qui ont besoin de ces cadeaux pour pouvoir se dire qu’ils ont encore de l’espoir.

Par ailleurs, donner des cadeaux pendant les fêtes de Noël n'est pas une obligation selon certains. C’est quelque chose qui vient du cœur, juste offrir sans rien attendre. Et n’en demeure pas une coutume.

Au cœur de cette célébration, les catholiques s'évertuent à rendre cette fête agréable car selon eux, c’est le Seigneur Jésus qui est magnifié. Et c’est le moment des communions.