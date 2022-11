Cette anecdote de Gadio va gêner Wade et la RTS

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, était hier, dimanche, à l’Assemblée nationale pour défendre le budget de son département. Une occasion saisie par Cheikh Tidiane Gadio pour raconter, au détour de son intervention, une anecdote sur les connexions douteuses entre l’État et la presse publique.



Ce dernier, repris par Vox Populi, a commencé par des interrogations : «C’est quoi un média d’État ? Est-ce qu’il appartient à l’État ? Est-ce qu’il appartient au peuple ? Comment faire fonctionner un service public ? Il y a une confusion. Le Président Abdoulaye Wade est le premier à créer une antenne au palais et on y fabriquait l’information.»



L’ancien ministre des Affaires étrangères poursuit : «C’est un motard qui amenait les éléments à la RTS pour diffusion. Il faut que les choses changent. Mais, débattons-en, discutons-en.»