Changement climatique : ces 6 dernières années sont les plus chaudes depuis 125.000 ans

Le sixième rapport du Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ( Giec) a été rendu public le lundi 20 mars. Les conclusions confirment toutes les prédictions. Les scientifiques ont révélé étaient les plus chaudes depuis 125.000 ans.





"Le changement climatique est omniprésent, tous les groupes de travail ont employé l’expression « sans équivoque » pour décrire le consensus scientifique selon lequel le changement climatique est dû à l’activité humaine et menace le bien-être humain, les sociétés et la nature", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.





L'ancienne haut-commissaire des Nations-Unies aux droits de l'homme et présidente de The Elders Mary Robinson affirme : "la science est sans équivoque. Ce dernier volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC souligne la gravité de la crise climatique, mais nous rappelle également qu'il est encore possible de limiter le réchauffement à 1,5 °C en prenant des mesures drastiques et urgentes. Les dirigeants sont confrontés à un choix : prendre la science au sérieux et prendre les mesures significatives qui s'imposent avant 2030’’.





Sans ces mesures, les conséquences seront plus dramatiques pour les générations actuelles et futures. Les gouvernements sont exhortés à revoir leur mode de consommation de l’énergie et surtout à privilégier les énergies propres.