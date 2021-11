Chaque Sénégalais consomme 29 kg de poisson par an

Selon Les Échos qui donne l'information, chaque Sénégalais mange 29 kg de poisson par an. Ce qui équivaut à deux fois plus que la moyenne de la sous-région.



C’est-à-dire trois fois la consommation par habitant en Guinée et huit fois celle notée en Mauritanie, selon des chiffres dévoilés par le Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’Ouest (PRCM).



Dans le monde, la consommation annuelle de poisson devrait atteindre 204 millions de tonnes en 2030, selon le rapport de la FAO sur la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, publié tous les deux ans.



Cette augmentation marque cependant un net «ralentissement par rapport à la croissance de 27 % sur la période 2007-2018», note la FAO, alors que la consommation mondiale croît inexorablement.



«La consommation annuelle mondiale de poisson s’élève à 20,5 kilos par personne, un niveau record qui devrait augmenter dans les dix prochaines années», note l’agence dans ce rapport.