Chavirement d'une pirogue à Bakel: 01 mort et 02 disparus

Chavirement d'une pirogue à Bakel

Le drame a eu lieu sur le fleuve Sénégal à hauteur du département de Bakel. Trois jeunes DJ animateurs de musique comme on les surnommait, ont disparu à la suite du chavirement d'une pirogue sur le fleuve Sénégal entre Bakel et Diaguili. Ils avaient embarqué à bord à destination de Diaguili pour une animation musicale. Leur pirogue a chaviré sous l'effet de la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit de dimanche à lundi. Seul le piroguier s'en est sorti après avoir réussi à sauter et nager.





L'adjoint au maire de Bakel regrette ce drame et invite les populations surtout la jeunesse à la prudence en ces temps où les pluies sont accompagnées de vents violents. Un corps sans vie a été retrouvé par les sapeurs-pompiers de Bakel à hauteur du village de Tiyabou. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les deux autres disparus.





