Chavirement de pirogue Kafounttine : 7 suspects arrêtés, 92 rescapés dont 69 Sénégalais dénombrés (Procureur)

Lors de son face-à-face avec la presse, le procureur de Ziguinchor Pape Ismaela Diallo a fait état de l'arrestation de 7 individus, suite à l'enquête menée depuis le chavirement d'une pirogue à hauteur des îles Ilol et Kassel dans la commune de Kafountine. Selon le procureur, 6 parmi ces personnes ont été identifiées le jour même du drame et placées en garde à vue. Le 7ème a été cueilli ce jour et va être transféré à Ziguinchor selon toujours le maître des poursuites.

" Les personnes en garde à vue seront déférées au parquet de Ziguinchor à l’issue de l’enquête et des poursuites envisagées des chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, d’organisation d’émigration clandestine, d’homicide involontaire, de mise en danger de la vie d’autrui et d’escroquerie", révèle le procureur, qui ajoute que " la loi dans toute sa rigueur sera appliquée comme dans ce cas de circonstance".

A cette date, les pompiers ont repêché 15 corps sans vie dont l’essentiel en état de décomposition très avancée, fait savoir le procureur Diallo. La répartition des rescapés selon les nationalités était établie ainsi qu’il suit : " 65 Sénégalais d’origines diverses (Tanaff, Mangakourou, Simbadi Brassou, Bambaly, Kafountine, Ziguinchor, Kolda et Dakar, 4 de nationalité nigériane, 8 de nationalité gambienne, 3 de nationalité Bissau-guinéenne et 8 de nationalité guinéenne.

L’intervention des sapeurs-pompiers avait permis de retrouver 04 autres rescapés de nationalité sénégalaise cachés à l’intérieur du Bolong, ce qui fait 92 rescapés, dont 69 Sénégalais", informe le procureur.