Cheikh Oumar Thierno Bachir Tall (Fils aîné du khalife de la famille omarienne) : «Podor a tous les potentiels pour devenir une région»

Voir le département de Podor érigé en région. Tel est l’objectif du mouvement Podor ma région, qui a tenu un point de presse, ce mercredi, à Ndioum. Initiateur de la rencontre avec la presse, Cheikh Oumar Bachir Tall, qui a exprimé tout son amour pour le Fouta, a assuré que ce mouvement arrive au bon moment. « J’ai donné toute ma vie au Fouta et aux Hal Pular d'où ils se trouvent. Ce mouvement est une bonne chose.





Le département de Podor est le berceau du Fouta. Normalement, Podor devait être une région depuis très longtemps. S’il ne l’a pas été, c’est parce qu'on n'avait été assez actif. Maintenant, tous les fils de Podor sont debout en compagnie des petits-fils de Cheikhou Oumar Foutiyou Tall pour que Podor soit érigé en région pour une meilleure émergence», a plaidé le marabout. Pour le petit-fils de Cheikhou Oumar Foutiyou Tall, les potentiels pour ériger Podor en région sont nombreux.





«D’abord, Cheikhou Oumar Foutiyou Tall est né ici. Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadj Malick Sy sont issus d'ici et tant d'autres érudits et grandes personnalités sociales et politiques très importantes. Je peux même dire que la démocratie sénégalaise est née ici au Fouta avec Thierno Souleymane Baal. Donc, Podor doit avoir toutes les infrastructures de base dignes d'une grande ville», a-t-il expliqué. Sur le plan économique, le fils aîné de l'actuel khalife de la famille omarienne a indiqué qu’avec ses terres vastes dont il dispose, le département de Podor est un grenier naturel.