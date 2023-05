Cheikh Tidiane Gadio : « Le Sénégal a connu un naufrage en septembre »





Cheikh Tidiane Gadio qualifie les évènements qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale en septembre de naufrage. « En septembre, il y a eu le naufrage et ce n’est pas un mot trop fort, le naufrage de notre Parlement devant le monde entier. Le Sénégal s’est donné en spectacle comme jamais avant et nous étions, tous sénégalais, morts de honte », a-t-il dit devant le "Jury du dimanche" sur iRadio.





Il s’agit d’un précurseur d’une situation qui allait de mal en pire dans ce pays, dit-il en répondant à la question d'Aïssatou Ndiathie sur les initiatives de paix. Cheikh Tidiane Gadio notifie avoir pris son bâton de pèlerin sans le chanter tout haut. « Les initiatives de paix, pour avoir le plus de chance de succès, sont en général, des initiatives discrètes. Certains font la publicité de leurs initiatives avant même qu’elles ne démarrent. Moi, je fais tout ça dans l’ombre, parce que je ne cherche pas à m’exposer. J’ai pris l’initiative de penser à 10 personnalités qui me semblent être des identités remarquables dans ce pays, très respectées, à savoir cinq hommes et cinq femmes », a-t-il déclaré.





L’ancien ministre des Affaires étrangères précise tout de même que « cette initiative était désolante, toutes les personnes que j’ai contactées ont salué l’initiative et à peu près un nombre égal des deux côtés les uns ont accepté et les autres m’ont dit franchement vu la situation du pays, si je me mêle de ça, les gens vont penser à ceci. (…) Que le Sénégal s’était engagé dans un boulevard dangereux et qu’il fallait appuyer sur le frein immédiatement ».





Poursuivant ses explications, Cheikh Tidiane Gadio a souligné qu’il fallait donc parler à la majorité, mais aussi à l’opposition et mobiliser la société civile, alerter toutes les forces de progrès dans ce pays, notamment les chefs religieux, les chefs coutumiers, les intellectuels, les cadres, le peuple sénégalais. « Malheureusement, on ne m’a pas suivi ».