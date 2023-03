Cherté de la vie : Les prix toujours élevés, Macky Sall revient à la charge

Malgré une batterie de mesures prises par le gouvernement, les prix des principales denrées alimentaires restent toujours élevés. Hier en conseil des ministres, le président Macky Sall « a insisté sur la protection des consommateurs et la qualité de la consommation ».







Il a d’ailleurs demandé à son gouvernement de s’assurer de ‘’l’application rigoureuse’’ des prix arrêtés par l’Etat. Macky Sall a même invité le Premier ministre Amadou Ba « à présenter une première évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la vie chère… »





Cette demande intervient dans un contexte particulier, car en plus du carême déjà en cours, il y a le ramadan qui débute dans deux semaines. C’est pourquoi le chef de l’Etat demande au gouvernement « de veiller à l’approvisionnement correct des marchés en denrées et produits essentiels (sucre, lait, riz, farine, huile.), et d’éviter toute spéculation sur les prix ».





Un pari qui est loin d’être gagné. En effet, depuis l’annonce de la baisse des prix, les commerçants ne se sont jamais exécutés. Certains ont même préféré boycotter certains produits. Aujourd’hui, le sucre par exemple est introuvable sur le marché. Et aucune explication n’est fournie aux Sénégalais.