Cimetière Bakhiya de Touba : 6375 personnes (5371 hommes et 1004 femmes) inhumées en 7 mois

Les inhumations explosent à Touba. Entre janvier et juillet 2020, soit 7 mois, 6375 personnes ont été enterrées au cimetière Bakhiya de la cité religieuse, selon des chiffres du «Dahira Moukhadimatoul Khidma» repris par L’Observateur.Dans le détail, il s’agit de 5371 hommes et 1004 femmes. Parmi les 6375 personnes inhumées au cimetière Bakhiya, 1791 corps viennent de Touba, Diourbel 1225, Thiès 1221, Dakar 997 et Louga 513.Les mois de juin et juillet ont battu le record d’inhumations avec, respectivement, 1092 et 1090 enterrements de dépouilles mortelles.Au mois de janvier, 984 dépouilles ont été mises sous terre, 851 corps sans vie enterrés au mois de février, 781 en mars et 728 en avril.Les décès sont liés à différentes pathologies avec l’hypertension (1557 cas) suivi de mort naturelle (1134 cas), le paludisme (730) et les accidents (509 cas).La mortalité maternelle est estimée à 108 décès. Tandis que la mortalité infantile culmine à 171 cas.