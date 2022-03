CinetPay, la fintech panafricaine, annonce le lancement de son nouveau guichet de paiement en ligne

CinetPay, la solution de paiement en ligne qui permet d’encaisser les paiements par mobile money, cartes bancaires et wallet sur les sites internet ou applications mobile 24h/24 et 7 j/7 en Afrique Francophone et partout dans le monde vient de déployer un nouveau guichet de paiement beaucoup plus robuste et plus sécurisé pour le plus grand bien de ses utilisateurs.





Ce magnifique guichet de paiement s’adapte à tous les écrans avec une interface simple et facile à utiliser pour tous les clients. Il est à ce jour le plus avancé de l’Afrique francophone.





Cette nouvelle interface de paiement en ligne présente des évolutions majeures telles que :





Paiement plus rapide et plus simple





Le nouveau guichet de paiement se base sur un processus de paiement en deux étapes sans redirection et détecte automatiquement le numéro de téléphone de l'opérateur mobile. Cette fonctionnalité permet de réduire efficacement l’abandon des paniers et augmente ainsi le revenu des entreprises.





Paiement plus sécurisé





Ce nouveau guichet de paiement en ligne est doté d’un protocole spécial appelé CSP (CinetPay Secure Payment) pour la sécurisation de tous les paiements via Mobile Money, Cartes bancaires et Wallets.

Désormais, les clients pourront faire leurs paiements en toute confiance.





Plus de 40 moyens de paiement disponibles





La version précédente du guichet de paiement prenait en compte 30 moyens de paiement.

Aujourd’hui, la nouvelle interface de paiement en ligne prend en charge plus de 40 moyens de paiement les plus répandus en Afrique francophone (Orange Money,MTN Mobile Money,Moov Money ,Visa ,Mastercard ,Mpesa ,EcobankPay, etc).Les clients disposeront ainsi d’un large choix de moyens de paiement qui n’existaient pas dans l’ancienne version.





Intégration facile et rapide





Les entreprises sont souvent confrontées à des problèmes tels que la complexité de l'intégration des solutions de paiement. Le temps moyen d’intégration de l’ancien guichet de paiement était de 3 à 4 jours auparavant chez CinetPay.

Aujourd’hui, avec le nouveau guichet de paiement en ligne de CinetPay, l’intégration de la solution de paiement se fait en moins de 24h , même pour les développeurs les moins expérimentés.





Guichet de paiement en ligne bilingue (Français et Anglais)





Cette nouvelle interface de paiement en ligne est disponible en français et en anglais.

Une avancée significative qui aidera les entreprises à toucher davantage de clients et gagner en visibilité dans le monde entier.





Guichet de paiement en ligne multidevises





Ce nouveau guichet de paiement en ligne permettra aux entreprises d’accepter les paiements dans plusieurs devises.

XOF (Afrique de l’ouest) ; USD (Dollar) ; XAF (Afrique central) ; CDF (République Démocratique du Congo) ; GNF (Franc Guinéen)





Reçu de paiement personnalisable





Le nouveau guichet de paiement en ligne de CinetPay permet aux marchands de personnaliser leurs reçus de paiement en insérant le logo, le nom de leur entreprise, un texte descriptif du service ou produit et d'autres informations utiles.





“Ce nouveau guichet de paiement ligne vient ainsi offrir des opportunités aux entreprises de développer leur activité dans plus de 10 pays en Afrique francophone. Depuis 2016, notre but ultime est non seulement de simplifier le paiement en ligne mais aussi d’offrir aux entreprises des expériences de paiements uniques pour booster leur chiffre d'affaires. J’encourage de ce fait les entreprises à saisir cette opportunité unique que leur offre le nouveau guichet de paiement en ligne de CinetPay.” déclare le Co-fondateur et CEO de CinetPay, IdrissMarcial MONTHE.





À propos de CinetPay





CinetPay est une plateforme de paiement en ligne et de transfert d’argent qui permet aux entreprises et aux institutions de toute l'Afrique francophone d'accepter des paiements par mobile money, cartes bancaires (Visa, Mastercard) et portefeuilles électroniques. La solution de paiement CinetPay a la confiance de milliers de clients dans le monde, notamment des services publics, des ONG, des écoles et des universités, des assurances et des banques, etc.





Notre objectif est d'accompagner les entreprises africaines à atteindre leur plein potentiel en leur fournissant la technologie et le service nécessaires pour accepter les paiements en ligne 24h/24, 7J/7, et ce dans le monde entier.





Nous sommes présents en Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée Conakry, Mali, Burkina Faso,

Togo, Bénin, Cameroun, République Démocratique du Congo, Niger et bientôt dans les 5 autres pays d'Afrique francophone.





Rendez-vous sur le site www.cinetpay.com pour en savoir plus.

Contacts:

Tél:+225 25 22 01 86 20 // +221 77 739 69 21