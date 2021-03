Sédhiou : Cinq responsables du parti Pastef arrêtés

Ce sont au total deux hommes et trois femmes tous responsables du parti d' Ousmane Sonko qui sont cueillis par les forces de sécurité suite à une marche qu'ils ont organisée ce matin sur la voie principale de la ville de Sédhiou.Partis du marché, ils devaient passer devant la gendarmerie nationale, la préfecture, la gouvernance et la gare routière.Mais au cours de leur procession, les principaux responsables ont été cueillis alors qu'ils dénonçaient ce qu'ils appellent la chasse à l'homme contre les pro-Sonko.Pour l'instant, militants et sympathisants se sont massés devant le commissariat urbain pour soutenir ceux qui sont entre les mains des limiers.