Cinquième Recensement général de la Population et de l’Habitat : les opérations ont démarré

Le cinquième Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH-5) a démarré ce lundi 15 mai 2023. Pendant un mois, des milliers d’agents recrutés et formés par l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) vont sillonner le pays pour collecter des données sur la population et l’habitat du Sénégal.





Dix ans après le dernier recensement (2013, NDLR), le Sénégal va de nouveau compter le nombre de personnes vivant sur son territoire mais aussi évaluer l’habitat et les conditions de vie des ménages. En effet, « le recensement général de la Population et de l’Habitat est la seule opération statistique pouvant fournir des données fiables, exhaustives actualisées et désagrégées jusqu’au niveau géographique le plus fin (quartier, village), sur l’état, la structure par âge et par sexe de la population, sur les caractéristiques socio-économiques, les conditions de vie et d’habitation des populations» a déclaré le Directeur général adjoint de l’ANSD, Dr Abdou Diouf lors de la cérémonie de lancement du dénombrement général.





Depuis plus d’une semaine maintenant et jusqu’au 14 juin, les agents recenseurs sont sur le terrain. La première semaine a été consacrée à la « concrétisation », c'est-à-dire, chaque agent recenseur a fait le tour du district de recensement qui lui est affecté pour faire la mise à jour des concessions avant de commencer la collecte de données.





Les agents recenseurs qui ont été formés pendant 10 jours pour mener à bien cette mission capitale pour la planification des politiques publiques au Sénégal vont maintenant sillonner le pays afin de collecter les informations auprès de tous les ménages.





Les activités préparatoires du recensement ont été lancées depuis 2021, ainsi la première phase qui est la cartographie censitaire a permis de partitionner le territoire national en 21 253 districts de recensement, intégrant les coordonnées GPS de l’ensemble des concessions et des infrastructures socio-économiques de base.