Cité Touba Renaissance : ce qui est reproché à Mbackiou Faye

Les habitants de ce quartier posé sur les terres de l’ancien aéroport international Léopold Senghor, accusent l’homme d’affaires, promoteur dudit projet immobilier, de vouloir défigurer leur cadre de vie en plus d’avoir manqué à plusieurs de ses engagements contractuels. Ils se disent déterminés à le faire plier.



Lundi 1er mai, alors que les centrales syndicales remettaient leurs cahiers de doléances au Président Macky Sall, les habitants de la cité Touba Renaissance étalaient les leurs dans la rue. Mais là où celles-ci ont couché sur papier des revendications pour de meilleures conditions de travail, ces derniers haussaient le ton pour un meilleur cadre de vie.



Brassards rouges au vent, prenant les médias comme témoins, les résidents de Touba Renaissance se sont retrouvés au milieu de leur quartier pour manifester contre Mbackiou Faye, le promoteur immobilier qui leur a vendu le site dans le cadre du projet bâti sur les terres libérées de l’ancien aéroport international Léopold Senghor.



Ils accusent l’homme d’affaires d’une double faute : non content d’avoir manqué à plusieurs de ses engagements contractuels dans le cadre du projet Touba Renaissance, Mbackiou Faye est en train d’aménager le «carré central» de leur cité, le «seul espace commun restant», selon eux, pour y ériger six immeubles. Deux de dix étages et quatre de huit niveaux. «C’est illégal, s’emporte Fatou Niang de l’association des habitants de Touba Renaissance. Il s’agit d’une violation du Code de l’urbanisme, qui stipule que 15% de la surface de tout projet immobilier doivent être affectés aux espaces communs.»



10 000 m2 de litige

Cette dernière de regretter : «Nous espérions qu’après avoir morcelé et vendu les seuls espaces communs qui restaient dans la cité, Mbackiou Faye allait nous laisser ce terrain afin qu’on en fasse un espace de loisirs. Grande a été notre surprise lorsqu’on a vu qu’il a commencé à clôturer la parcelle pour y construire ses nouveaux immeubles.»



Situé au cœur de la cité Touba Renaissance, le «carré central» fait 10 000 m2. Il était un «bidonville habité par des squatteurs», d’après les résidents du quartier. Ces derniers précisent : «Aux fosses septiques à ciel ouvert s’ajoutaient des toilettes insalubres qu’utilisaient les sans-abris des quartiers environnants, exposant nos familles à un réel problème de sécurité. En plus des désagréments du bidonville, les prestataires engagés par le promoteur (Mbackiou Faye) pour faire les routes ont laissé dans le carré central des tonnes de gravats plusieurs mois durant.»



En octobre 2021, les habitants de Touba Renaissance décident de réhabiliter le site. Par leurs propres moyens. Une cinquantaine de camions se chargent du gravat, les mauvaises herbes ainsi que les ordures sont nettoyées. Montant de la facture : 10 millions de francs CFA.



Complicités ?

Afin que leurs efforts ne soient pas vains, les résidents du quartier saisissent la justice. Ils obtiennent du juge une prénotation sur le titre foncier en question interdisant au promoteur d’ériger des constructions ou de vendre des parcelles du site litigieux.



«Curieusement, dénoncent les habitants de Touba Renaissance, le promoteur s’est fait délivrer un nouveau titre foncier numéroté TF 23776/NGA et détaché du TF 2152/NGA pour accueillir son projet malgré les décisions de justice.»



De plus, apprend-t-on, Mbackiou Faye a obtenu une autorisation de construire délivrée par la mairie de Ouakam. Ce qui l’a conduit à effectuer une descente sur le site avant le démarrage des travaux de clôture.



Pour contester ces actes posés par le patron de Promobilière, et qu’ils assimilent à un coup de force, les résidents de Touba Renaissance se sont plaints, via des correspondances, auprès de la mairie de Ouakam, de la sous-préfecture des Almadies, du ministère de l’Intérieur, du ministère de l’Urbanisme et du Cadre de vie, de la direction de l’Urbanisme, de la DESCOS. Jusque-là, leur alerte est restée sans effet. Ce qui les pousse à croire que Mbackiou Faye bénéficie de complicités en haut lieu.



Recours à Serigne Mountakha Mbacké

Parallèlement, ils ont déposé deux plaintes. L’une, pour voie de fait, association de malfaiteurs et destruction de biens appartenant à autrui, vise X. Elle fait suite, selon les plaignants, à la destruction de leurs ouvrages «par les nervis qui avaient accompagné Mbackiou Faye» lors de son passage sur le site litigieux.



La seconde, pour faux, usage de faux et escroquerie, est adressée directement à l’homme d’affaires. Les résidents de Touba Renaissance lui reprochent d’avoir manqué à ses engagements contractuels et, pire, d’avoir morcelé et vendu des parcelles du projet initialement destinées à l’aménagement d’espaces communs.



Au chapitre des engagements contractuels violés : le défaut de système de traitement des eaux usées et de pluies, l’absence de voirie fonctionnelle, l’érection de branchements électriques en hauteur alors que ceux-ci étaient censés être enfouis et l’inexistence d’équipements collectifs.



Les habitants de Touba Renaissance se disent déterminés à mener le combat pour faire plier Mbackiou Faye dont la volonté d’ériger six nouveaux immeubles sur le site constitue, à leurs yeux, la goutte de trop. Dans ce sens, ils envisagent de saisir le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.