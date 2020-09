Climat social délétère : Les employés du Crédit mutuel menacent d'aller en grève

Les travailleurs de crédit mutuel du Sénégal risquent de paralyser le système. Ils dénoncent entre autres, les recrutements de complaisance et le non-respect de la promotion interne ; les vagues de licenciements sans fondement légal (plus de 30 salariés licenciés en moins d'un an). Ils exigent également la finalisation des travaux sur l'Accord d'entreprise avec des propositions correctes.





La SNTMECAC donne au Conseil d'Administration du Crédit Mutuel du Sénégal un délai de 10 jours pour apporter des solutions quant aux questions soulevées. Si rien n’est fait, elle compte déposer un préavis de grève dès la semaine prochaine. En attendant, un point de presse sera organisé, ce samedi pour informer l'opinion nationale et internationale de la crise au sein du Crédit Mutuel du Sénégal.