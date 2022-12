Clinique Mohamed V de Camberène : Les agents de santé en sit-in pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail

Les agents de santé en sit-in pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail

Les agents de santé de la clinique ophtalmologique Mohamed V de la cité Fayçal de Camberène étaient en sit-in, ce matin. Ce, pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail.

D’après eux, il n’y a eu aucune avancée significative dans cet établissement sanitaire et ce, depuis 12 ans. Ils comptent ainsi investir la rue jusqu’à avoir gain de cause. Sur les ondes d’iRadio, ces agents ont exprimé leur mécontentement.

Leur porte-parole, Soda Ndiaye, s’explique : «On a fait 12 ans dans cette clinique. On n’a pas eu d’avancement. On avait déposé une plateforme revendicative. Il nous dit que ce n’est pas lui qui décide et qu’il a transmis aux autorités compétentes. On a fait un rappel ; sans succès. C’est pour cela qu’on est en mouvement pour que les gens qui sont en haut nous contactent et décident, puisqu’on ne sait pas à qui s’adresser», dit-elle.