Clôture Octobre rose : Le ministère de la Femme accompagne la LISCA avec une subvention de 5.000.000 FCFA

Dans le cadre de la lutte contre le cancer, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants a présidé la cérémonie de clôture d'Octobre rose, à Grand-Dakar.





En effet, cette journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus organisée en collaboration avec l’ Association And Deffar Grand-Dakar dirigée par le jeune Alioune Sy, a été l’occasion pour Madame Salimata Diop Dieng de saluer, devant Abdoulaye Diouf Sarr les résultats obtenus par le Sénégal dans la gestion de la pandémie de Covid-19.





« Votre présence traduit les fortes convergences que nous avons en partage dans le portage de la vision et des politiques définies par le Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, dans la perspective d’un Sénégal émergent en 2035. C’est d’ailleurs cette politique ambitieuse et généreuse faisant de la santé une priorité qui a valu à notre pays l’excellente position dans le classement mondial des ripostes nationales contre la crise multidimensionnelle de la pandémie de la Covid-19 », tient-elle à souligner.





Cette option est encore illustrée à travers le projet de budget national, au titre de l'année 2021, par d’importantes inscriptions destinées, dit-elle, à renforcer la robustesse et la résilience de notre système sanitaire qui incluait déjà, dans ses mécanismes permanents, la gratuité du traitement par chimiothérapie des cancers féminins.





Madame Salimata Diop Dieng de souligner que cette discrimination positive en faveur des femmes renforcée, cette année, par une importante subvention de la mammographie, est en parfaite cohérence avec la décision du Chef de l’Etat de dédier son quinquennat 2019-2024 à l’autonomisation des femmes et des filles qui ne saurait se réaliser sans une bonne santé et un bien-être physique, mental et social.





Elle a également félicité et encouragé la LISCA qui, par son dynamisme et sa constance, se distingue bien au sein du mouvement associatif de notre pays.





« Grâce à votre action, une bonne partie des préjugés et des renonciations qui entouraient le cancer est tombée. Ainsi, de nombreuses femmes et filles ont pris conscience de la part qui leur revient dans la prévention et la prise en charge de la maladie qui n'est point invincible si les comportements appropriés sont adoptées au niveau individuel et collectif et surtout avec le soutien des familles et des maris, notamment », dira-t-elle à l'endroit de Fatma Guenoune.





« C’est au regard de cet engagement très fort et de ce leadership affirmé que je me suis fait le devoir d'accompagner chaque année votre programme avec une subvention qui est pour cette année de 5.000.000 millions de Fcfa. Me félicitant déjà des résultats de cette journée, j'invite toutes les femmes et les filles éligibles à la mammographie à suivre scrupuleusement les indications données et à ne rien négliger parce que, nous devons ensemble, continuer à bâtir notre belle et grande commune riche d'hommes et de femmes intelligents et engagés », invite madame le ministre.