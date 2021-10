Code de la publicité : Ce qu’en pense la présidente de la CDP Awa Ndiaye

A l’instar des ministères de la Justice et de l’Intérieur, Abdoulaye Diop a aussi saisi la Commission de protection des données personnelles. Le ministre de la Culture et de la Communication a demandé l’avis de ladite commission sur l’avant-projet de loi portant Code de la publicité. Ce, en application des articles 16 et 21 de la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 portant protection des données à caractère personnel.





Réagissant suite à cette requête, les services de la présidente Awa Ndiaye ont soutenu que sur le champ d’application, la loi s’applique à tout support susceptible d’atteindre le public et qui est accessible sur le territoire sénégalais.





Selon eux, l’ajout proposé est destiné à étendre la protection du public lorsque les données à caractère personnel sont traitées par des responsables de traitement établis hors du territoire national. Cette disposition s’adresse particulièrement aux techniques de suivi du comportement des consommateurs.





A propos des règles relatives aux contenus publicitaires, la CDP a proposé d’ajouter un article sur l’obligation des professionnels de la publicité de se conformer aux dispositions de la loi portant protection des données à caractère personnel. «Sur les droits des personnes, la CDP a recommandé que les dispositions nécessaires soient prises par les professionnels de la publicité, en vue de respecter les droits individuels des personnes concernées, tels que le droit à l’information, le recueil préalable du consentement, l’exercice du droit d’accès et le droit de s’opposer à la collecte de leurs données personnelles», précise la structure dans son avis trimestriel publié ce jeudi 21 octobre.