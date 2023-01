Collectivité territoriale : Une délégation de la métropole Limoges reçue par Mamadou Talla

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, M. Mamadou Talla, a reçu en audience, une délégation de la Communauté urbaine de Limoges Métropole composée de M. Guillaume Guérin, Président de Limoges Métropole, de M. Jean-Paul Duret, ancien Président de Limoges Métropole, de M. Matthieu Gomes, Chargé de mission coopération décentralisée et de Mme Karine Delagnier, assistante du Président.





Les échanges ont porté sur les objectifs de la mission et les actions menées au Sénégal depuis quelques années. Des points comme la gestion de l’eau et des déchets, le décret sur l’inter-territorialité pour formaliser les ententes intercommunales et interdépartementales et la politique de jeunesse au Sénégal ont été abordés.





En mission au Sénégal du 3 au 4 janvier 2023, la délégation venue de la France va se rendre dans la région de Fatick. Des réunions de travail seront organisées avec les maires de l’arrondissement de Fimela. D’autres rencontres avec les élèves du club de l’environnement d’une école de Loul Séssène participant au projet ICSO, financé par Limoges Métropole sont prévues. Des actions de sensibilisation seront mises en place dans 24 écoles du département de Fimela.





Limoges Métropole (Communauté urbaine de 20 communes et 210 000 habitants) est en partenariat avec l’Entente intercommunale du Sine occidental (ICSO) entre les communes de Palmarin, Diofior, Fimela, Djilasse et Loul Sessene.