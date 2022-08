Collectivités territoriales : menace sur les inhumations, les mariages et les extraits de naissance

Les membres de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales organisent, ce mardi à partir de 10 heures, une marche de protestation. Leur cortège va partir de la Place de Nation (ex-Obélisque) pour aboutir à l’agence de la BCEAO, située sur le Boulevard du Centenaire.



Selon Sidya Ndiaye de l’Intersyndicale, les travailleurs des collectivités territoriales réclament que la mesure d’augmentation des salaires des agents de la Fonction publique, prise récemment, s’étende à eux.



«Comme vous le savez, les collectivités territoriales sont un démembrement de l’Etat. Il faut d’office que cela (la hausse des salaires) soit appliqué», tranche le responsable syndical.



Mais Sidya Ndiaye et ses camarades ne comptent pas se limiter à une marche. Ils vont dans la foulée de cette manifestation, déclencher 72 heures de grève sur toute l’étendue du territoire national. Et les conséquences s'annoncent importantes. «Si l’Etat continue à nous snober, nous allons fermer les états-civils, pas d’extrait de naissance, pas de certificat de mariage, pas de permis d’inhumer. Toutes les collectivités locales seront paralysées», menace le syndicaliste.



Sidya Ndiaye ajoute : «Nous interpellons le président de la République, qui a installé le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale. Nous n’accepterons pas d’être les agneaux du sacrifice. La hausse des salaires est un point non négociable. Il faut appliquer la loi.»