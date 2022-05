[Vidéo] Commémoration du 8 Mai à Paris : Sur les traces du tirailleur Serigne Falilou Fall

Hommage au tirailleur Serigne Falilou Fall à l'Arc de Triomphe de Paris

L'Arc de Triomphe à Paris va servir de cadre une nouvelle fois à la commémoration du 8 Mai, la journée dédiée aux martyrs tombés au champ d'honneur. Un devoir de mémoire pour l'association Serigne Falilou Fall qui rend hommage à cette occasion, à Serigne Falilou Fall (matricule 2222), fils aîné de Cheikh Ibrahima Fall, compagnon du fondateur du mouridisme au Sénégal, mort au front lors de la guerre 14-18. La journée verra le ralliement de plusieurs personnalités du Sénégal et de la diaspora, d'officiels et autorités locales en France.