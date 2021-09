[Vidéo] Commémoration du naufrage du bateau Le Joola

Commémoration du naufrage du bateau Le Joola

Ce 26 septembre, suivant le devoir de mémoire et de prière pour les disparus et de solidarité avec leurs familles, nous commémorons le 19ème anniversaire du naufrage du bateau le Joola inscrit, désormais, dans la trame des évènements tristes majeurs de notre histoire.





Cette commémoration effectuée à l’unisson dans la foi et la dignité, est également un moment pour faire le point sur nos engagements et sur nos responsabilités individuelles et collectives dans la prise en charge de nos destins communs.





Pour l’édition 2021, outre la réalisation en cours du mémorial du Bateau à Ziguinchor, les faits marquants portent sur l’accès à la majorité du dernier groupe de Pupilles de la Nation issus du Joola et la prise en charge financière de 371 autres orphelins du Joola non déclarés Pupilles de la Nation, suite à la décision du Chef de l’Etat issue du Conseil des Ministres du 17 février 2021.





A cela s’ajoute l’autre décision présidentielle (Conseil des Ministres du 15 septembre 2021) portant sur le renforcement des moyens de l’Office national des Pupilles de la Nation en vue de la poursuite de l’accompagnement social et sanitaire pour les pupilles encore à l’école ou à l’université, d’une part et, d’autre part, sur la prise en compte des pupilles et orphelins majeurs et sans emploi dans le Programme d’urgence d’emploi et d’insertion des Jeunes (Xeyu ndaw gni).





Forte de cette solidarité constante et agissante de la Nation à l’endroit de ses filles et garçons, je renouvelle mes encouragements à toutes les familles de victimes ainsi que mon entière disponibilité à tous les orphelins du Joola.