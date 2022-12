Comment sont nés Safinatoul Amane et Khudamul Khadim

Serigne Montakha Mbacké a signé l’acte de décès de Safinatoul Amane et Khudamul Khadim. Le khalife des mourides a tourné la page de ces deux structures qui assurait la police religieuse à Touba. La police et la gendarmerie redeviennent les seules dépositaires du pouvoir de faire régner l’ordre et d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans la cité religieuse.



Dr Cheikh Guèye, qui suit depuis une dizaine d’années l’évolution de Touba, salue cette décision. «C’est une initiative qui vient à son heure, exulte le docteur en géographie dans les colonnes de Bés Bi. Touba a connu une expansion fulgurante depuis une trentaine d’années et est devenue une métropole avec 2 millions d’habitants.»



Cheikh Guèye a revisité le contexte de la naissance des deux organisations dissoutes. «Avant, quand Touba était une petite cité, ce sont les Baye Fall qui assuraient la sécurité, rembobine-t-il. À partir des années 80-90, Touba est devenue une grande ville. Les problèmes de sécurité se sont accentués. Il était indispensable de les prendre en charge. C’est pour cela que l’État, en accord avec la confrérie, a installé d’abord une brigade spéciale de gendarmerie. Ensuite, un commissariat spécial pour aider la confrérie à gérer les problèmes de sécurité et de justice.»



Malgré ces aménagements, une interrogation se posait par rapport un volet que les forces de l’ordre et de sécurité ne pouvaient pas pleinement prendre en charge : comment réguler les aspects moraux ? «Nous sommes dans une ville qui a un statut spécial de fait, signale Cheikh Guèye. Pour tout ce qui concerne les interdictions de fumer, de boire (de l’alcool), de jouer le tam-tam, de faire de la musique, etc., l’État aussi à un rôle à jouer. Mais, il ne peut pas interdire à Touba des choses qui ne sont pas interdites dans le reste du territoire national. C’est pour ça que des structures comme Khudamul Khadim et Safinatoul Amane ont été créées pour prendre en charge toutes ces questions morales.»