Commissariat central de Kolda : Diégane Sène passe le témoin à Malick Dieng

L'acte officiel a été concrétisé hier. Le commissaire Diégane Sène n'est plus le patron de la police de Kolda. Il est remplacé à ce poste par le commissaire Malick Dieng qui vient du commissariat urbain de Richard-Toll dans la région de Saint-Louis. La cérémonie de passation de service s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques, militaires et paramilitaires, religieuses, coutumières et autres populations civiles.





Après quatre ans à la tête du service régional de la sécurité publique, Diégane Sène quitte le Fouladou avec le sentiment du devoir accompli. Un travail juge très satisfaisant par les populations de cette contrée. La sécurité dans la ville avec zéro agression, la fluidité de la circulation surtout aux heures de pointe avec la présence de policiers sur les différentes artères, entre autres points positifs à l'actif du commissaire Sène qui a reçu toutes les prières pour un bon séjour dans la ville sainte de Touba, son nouveau poste d'affectation.