Commune de Saint-Louis : Le président du Cnoss, Diagna Ndiaye, offre 1000 poubelles à la municipalité

Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), Mamadou Diagna Ndiaye, a offert hier à la municipalité de la capitale du Nord, 1000 poubelles domiciliaires. Ces équipements ont été réceptionnés officiellement par le maire Amadou Mansour Faye sur le parking de l'hôtel de ville de la vieille cité, en présence de l’Adjoint au maire, Alioune Badara Diop, par ailleurs, Directeur Général de l'Office national des lacs et des cours d’eau (Olac), de Mme Mame Penda Diouf, d’Ibrahima Wade et autres membres du staff du président du Cnoss, du doyen Pape Amadou Bâ dit Bapau, une figure emblématique du développement des sports à Saint-Louis, des membres du collectif des conseillers de quartiers, mobilisés derrière leur président, Moustapha Diop et Ameth Keïta, Porte-parole de ce collectif et de plusieurs autres conseillers municipaux, autorités coutumières, religieuses, notables, personnes ressources et partenaires de la municipalité.





Après la belle prestation de la troupe théâtrale « Phoenix » dirigée par la jeune Gnagna Ndiaye de Balacoss, qui a présenté un sketch axé sur le geste de haute portée citoyenne, environnementale et républicaine du président du Cnoss, le maire Mansour Faye, du haut de sa tribune, a exprimé toute sa gratitude et toute son attention vis-à-vis de cette contribution de valeur à la promotion de l'amélioration du cadre de vie des populations de la ville tricentenaire.





Il a précisé que cet important lot de matériels de nettoiement, est acquis grâce au Cnoss et sous la diligence fraternelle du grand Domou-Ndar (illustre et digne fils de Saint-Louis), Mamadou Diagna Ndiaye, « au nom du conseil municipal, des populations et en mon nom propre, je vous adresse mes remerciements les plus nourris pour cet appui conséquent dans notre croisade contre les ordures ménagères ».





L’édile de la vieille cité a saisi cette occasion pour présenter ses condoléances les plus sincères à la Tariqa tijania et au peuple sénégalais pour le rappel à Dieu du porte-parole du Khalife Général des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy, de Serigne Ahmeth Tidiane Seck, Khalife Général de Thiénaba, du Père du Basket national, Abdoulaye Seye Moreau, illustre prédécesseur de Diagna Ndiaye à la tête du Cnoss.





Au cours de cette cérémonie empreinte de solennité, Mansour Faye a rendu un hommage soutenu et mérité à Diagna Ndiaye, pour tous les services rendus à la nation à travers ses multiples fonctions.





En effet, a-t-il rappelé, l'actuel président du Cnoss est Financier, Expert en pétrole, Conseiller spécial du Président Diouf et du président Macky Sall, notamment en matière d’investissements et de stratégie.





Aujourd’hui, a-t-il poursuivi, à la suite d'une carrière sportive aboutie, « vous avez réussi à vous hisser au sommet de l’olympisme mondial avec, à la clé, la lourde charge d'organiser pour la première fois en Afrique, les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022 dans notre pays, je demeure convaincu que vous relèverez le défi ».





Par ailleurs, a-t-il ajouté, Diagna Ndiaye est une figure de proue du sport sénégalais et mondial à travers le Cnoss qu’il a l'honneur de diriger depuis 2006.





25.000 poubelles disponibles





Le Premier Magistrat de la ville tricentenaire est ensuite revenu largement sur l'objet de cette cérémonie, rappelant que la commune de Saint-Louis s'est inscrite depuis bien longtemps dans l'amélioration du cadre de vie par une gestion concertée des ordures ménagères.





Cette lutte acharnée s'appuie sur une stratégie qui intègre parfaitement la dynamique communautaire et qui adopte une approche participative des populations.





En effet, a-t-il fait savoir, le constat global est qu'il devient urgent et déterminant d'attaquer le problème à la base : la cellule familiale, lieu par excellence de production des ordures ménagères. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a mis en place à Saint-Louis, le Programme « 1 maison, 1 poubelle » dont la finalité est de doter chaque ménage une poubelle avec un ramassage quotidien et régulier.





Ainsi, la commune a acquis sur fonds propres, 12.000 poubelles et, est en phase d’en acquérir 6.000 autres : le marché étant déjà attribué, « je dois aussi rappeler que 6000 autres poubelles, en plus d’un matériel de nettoiement, ont été reçus de BP, ce qui fait globalement un lot de 25.000 poubelles sur un objectif de 28.000 correspondant au nombre de ménages de la commune ».





Selon le maire Mansour Faye, en marge de la disponibilité de 600 poubelles de 600 litres et de 20 bacs à ordures supplémentaires avec le Proged, d'une nouvelle polybenne acquise avec le Fera et d’une nouvelle tractopelle, dans le cadre du Pacasen, trois bennes satellites et un chargeur seront acquis très bientôt dans le cadre du Programme de développement touristique (Pdt).





Aussi, afin de réussir ce programme « Zéro déchets », il sera érigé 10 points de regroupement normalisé des déchets et un centre intégré de valorisation des déchets (Civid) à travers le Promoged, qui sera une requalification du Cet de Gandon, « la stratégie axée sur la prévention et la sensibilisation, et qui nous a valu d’énormes satisfaction sur la digue de Ndiolofène et sur la corniche, sera étendue à la digue de Pikine et à Gokhou-Mbathie, entre autres ».

Un président du Cnoss très ému et engagé à côté de Mansour Faye





Très touché par le discours de Mansour Faye, le président du Cnoss a rappelé à l'assistance que l'actuel maire de Saint-Louis est son ami « et je m'engage à le soutenir car, il a de nombreux projets pour cette ville, il est constant dans sa démarche, dès qu'il sort de la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, il se met aussitôt à la disposition de l’ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, ce don de 1000 poubelles à la municipalité, n'est qu'un début de partenariat entre la mairie et le Cnoss, qui s'annonce fécond, enrichissant et fructueux, il ne faut pas insulter l'avenir et je demande à tout le monde d’accompagner Mansour Faye à travers son programme 1 maison, 1 poubelle, nous devons construire avec lui, une ville très moderne, je vous donne un délai de deux ans pour voir la commune changer de visage avec la gestion du maire Mansour Faye ».





Auparavant, Diagna Ndiaye a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur Abdoulaye Seye Moreau, qui entretenait avec lui d’excellentes relations.