Communiqué relatif à la saisie de matériels médicaux à la Patte d’oie

- que pour les cartons de solutions glucosées, l’importateur n’a pas produit un document attestant de leur importation régulière. C’est pourquoi des investigations sont en courspour déterminer leur origine et tracer le circuit qui les a acheminés au dépôt en question. D’ailleurs pour cesdites solutions, 500 cartons ont été saisis le 24 mars 2021sur le même importateur et mis en dépôt d’office dans les locaux du Bureau des Douanes de Dakar Port Nord.

- Une réunion s’est tenue ce vendredi 16 avril 2021 entre le Service des Douanes et l’Ordre des Pharmaciens du Sénégal afin de mieux encadrer les importations régulières de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Il sera mis en place un cadre permanent d’échange entre les différents acteurs intervenants dans le processus afin de lever toutes les équivoques sur les procédures et la définition exacte des produits pharmaceutiques et autres dispositifs médicaux.