Complot depuis l’étranger : le Sénégal contre-attaque

«On a vu, pour le déplorer, des citoyens sénégalais vivant à l’étranger, appeler des jeunes sénégalais à sortir dans la rue, à s’attaquer à des domiciles, à donner des adresses de domiciles de certains responsables, et même des fois à envoyer de l’argent pour financer l’achat de carburant ou de produits inflammables.»



En portant ces accusations, sur les ondes de la RFM, le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, annonçait que le Sénégal a lancé la traque contre les mis en cause présumés. «L’État a pris toutes les dispositions pour saisir les pays dans lesquels ils vivent et signaler les messages qu’ils ont envoyés au Sénégal et leurs contenus», a révélé le ministre, repris par Bés Bi.



Antoine Diome informe que Dakar demandera «à ces gouvernements d’initier des poursuites contre eux».