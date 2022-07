Concert de casseroles à Kolda : L'arbre Moussa Molo a refusé du monde

Concert de casserole à Kolda

Classé place mystique et mythique dans la capitale du Fouladou, l'arbre Moussa Molo se trouve dans la ville de Kolda plus précisément au quartier Doumassou. A l'occasion du concert national et international de casseroles initié par Ousmane Sonko, leader de l'opposition contre le pouvoir en place, la place a reçu un monde impressionnant.





Des jeunes, garçons et filles et autres adultes et personnes âgées, s'y sont retrouvés pour faire du bruit à base de casseroles, de couvercles de marmites, de bols et autres ustensiles de cuisines, au moment où certains motocyclistes et véhicules klaxonnaient. Le tout dans un bruit assourdissant. Ces manifestants venaient de plusieurs quartiers de la ville de Kolda.