Condamnation d'Ousmane Sonko : Seydi Gassama monte au créneau

La société civile ne sait plus où donner de la tête. En effet, la condamnation du maire de Ziguinchor pour corruption de la jeunesse rend perplexe le directeur d’Amnesty International Sénégal.





Selon Seydi Gassama, «pendant plus de deux ans, on nous a parlé de viol et de menace de mort avec une arme. Lors du procès, dans son réquisitoire et pour la première fois, le procureur sort le délit de "corruption de la jeunesse" qui est retenu par le juge pour condamner», s’étonne-t-il.





Pour le défenseur des droits humains, ceci n’est pas surprenant car, explique-t-il, «ainsi va le Sénégal depuis 2012».