CONDAMNE EN PREMIERE INSTANCE A 10 ANS DE PRISON : Il recouvre la liberté après 8 ans de détention

M. Dia, âgé de 46 ans, avait été condamné en première instance à 10 ans de réclusion criminelle par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Tambacounda. On lui reprochait de trafic intérieur de drogue portant sur 74 Kg de cannabis et à une amende de 2 millions de FCFA. Sa peine a été infirmée en appel par la Cour d’appel qui l’a condamné à 5 ans après avoir disqualifié les faits en détention en vue de l’offre. M. Día rejoint ainsi sa famille après 8 ans de détention.





Lors de son jugement, M Dia était largement revenu sur les faits qui lui ont été reprochés. D’après l’enquête, le 20 mai 2015, aux environs de 4 heures du matin les pandores de la brigade de Bakel avaient été intrigués par des conducteurs de motos qui voulaient contourner la route nationale. Poursuivis et sommés de s’arrêter, les deux conducteurs de motos n’avaient pas obtempéré. C’est après une longue poursuite que M. Dia avait été interpellé et les deux autres individus à bord de l’autre moto avaient réussi à prendre la fuite.





La fouille minutieusement opérée sur les lieux avaient permis la découverte de 74 Kg de cannabis répartis dans deux valises. La Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda avait condamné M. Dia à 10 ans de réclusion criminelle en sus d’une amende de 2 millions de FCFA en première instance.





Devant la Cour d’appel, l’accusé nie les faits avec véhémence et soutient qu’il avait quitté son village natal en compagnie de son ami A. Bâ pour se rendre à Kidira afin de réparer sa moto. Et que ce dernier avait réussi à prendre la fuite après avoir été pris de panique. Dans son réquisitoire, le procureur général Soyoubou Sy a sollicité de la Cour la disqualification des faits de trafic intérieur de drogue en offre et cession.





Pour la répression, il requiert 5 ans de prison ferme. La défense assurée par Me Ababacar Kamara "le sauveur" a rejeté tous les éléments du dossier et estime qu’il n’y a aucun élément indiquant aux enquêteurs que les valises appartiennent à l’accusé.