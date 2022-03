Conflit en Casamance : L’appel du Dr Abdourahmane Diouf à la classe politique

Dr Abdourahmane Diouf a invité la classe politique sénégalaise à l’union sacrée en cette période de résurgence du conflit casamançais. "Il serait indécent de politiser la question casamançaise, a-t-il indiqué, lors d’un entretien sur ITV. Depuis que je suis en politique, je refuse d’en faire une question politicienne". Le Président du parti Awalé considère aussi que la question de la sécurité de la nation relève de la prérogative Président et Chef suprême des armées qui a déjà pris les choses en main avec le déploiement de l'armée sénégalaise dans le but de démanteler cette faction du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC). Dr El Hadji Abdourahmane Diouf a, ainsi, salué l'engagement des forces de défense et rendu hommage aux ''jambars'' qui sont tombés au champ de bataille.

Le Président du parti Awalé a, en outre, dénoncé Salif Sadio dont il déplore "l'image de chef rebelle qui capture des otages et organise une conférence pour narguer les Sénégalais”. Il considère donc appropriée la riposte de l'État du Sénégal. Néanmoins, selon lui, pour ramener la sécurité "on doit y aller avec mesure et éviter que cet assaut fasse des dégâts collatéraux sur les populations civiles qui vivent paisiblement en Casamance”.