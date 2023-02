Conseil présidentiel délocalisé : A la découverte de la grande mosquée de Sédhiou

La Grande mosquée de Sédhiou

« Nous avons désormais une infrastructure digne d’une mosquée régionale qui peut booster d’autres projets annexes et structurants comme l’éducation à la citoyenneté, à la morale, la formation des imams », a dit Mamadou Daffé, le secrétaire général du Comité de gestion de la grande mosquée de Sédhiou. Ce lieu historique de culte, dans le cadre du programme de rénovation des lieux de cultes, vient d’être entièrement rénové par le chef de l’Etat, Macky Sall à hauteur de sept cent (700) millions de francs CFA. Le joyau, à en croire le comité de gestion de la mosquée, dispose de toutes les commodités à la grande satisfaction des musulmans.





Ce travail de réhabilitation a démarré en 2018 et a pris fin en 2022. Mais pour en arriver là, l’Imam Ratib a, à plusieurs reprises, alerté les autorités sur la lenteur des travaux. La prière de la célébration de l’Eid El Fitr du 14 mai 2021 a été une occasion privilégiée pour le guide religieux de bousculer l'État. L’attente est longue, avait dit le guide religieux, vivement préoccupé par la situation des travaux qui ne semblaient pas avancer. «Vous vous empressez de bâtir des immeubles de luxe à la pelle, alors que les travaux de la maison de Dieu traînent», s’était-il désolé en son temps.





Mais aujourd’hui, l’heure est aux remerciements et aux prières formulés à l’endroit du Président de la République. Après 4 ans d’attente, le joyau qui fait aujourd’hui la fierté de toute une région sera inauguré vendredi prochain à l’occasion de la grande prière.





Avec ses 1250 places, ce symbole de la Ummah islamique et notamment du peuple manding, situé sur l’avenue Ibou Diallo entre le marché central de Sédhiou et la place de l’indépendance, sera le point de convergence pour une 2ème inauguration.