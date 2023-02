Construction d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales : une première à Sédhiou depuis les indépendances

Les ouvrages changent le visage des quartiers de Mansacounda, Santassou, Kabeumb et Moricounda de la ville de Sédhiou. Ces infrastructures sont une couche supplémentaire sur l’effort de modernisation de la capitale du Pakao sous le régime du Président de la République, son Excellence, Macky Sall. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, à travers l’Office National de l’Assainissement du Sénégal ( ONAS), a doté cette collectivité territoriale d’un système d’évacuation des eaux pluviales. Après la construction de 3, 5 km de canalisation, les habitants des quartiers précités ont vu l’ampleur des inondations s’atténuée. Les routes ne sont plus entrecoupées par les ravinements. « Maintenant, après les pluies, les eaux ruissellent vers le fleuve grâce aux canalisations construites. Les artères principales ont un système de drainage, cela a été d’une grande utilité », a confirmé Daouda Diémé, un enseignant habitant la commune de Sédhiou. Les impacts de ces ouvrages alimentent la demande dans d’autres zones. Les habitants des quartiers, Montagne rouge et Dembaya souhaitent aussi en disposer des infrastructures.





Depuis la construction de 3, 5 km de canaux de drainage d’eaux pluviales, pour un coût de 1.207.971.310 F CFA, des concessions et des maisons sont protégées contre les ravinements. « Aujourd’hui, l’eau n’envahit plus beaucoup de maisons. Elles sont stabilisées. Le canal en cours de construction aux abords du cimetière va protéger les sépultures. Les ruissellements avaient créé des ravinements dans le cimetière », informe Youssouph Mané, le coordonnateur de l’Inspection médicale des écoles à l’Inspection d’académie de la région de Sédhiou.





Ces infrastructures peuvent être versées dans le compte de la restauration de l’équité chère au Président de la République. Bien avant 2012, cette ville historique n’avait pas de système d’évacuation des eaux pluviales.





C’est sous le magistère du Président de la République, Macky Sall, que l’Etat a entrepris la réalisation d’ouvrages dignes du statut d’une capitale régionale, pour soutenir son émergence. Ces acquis seront renforcés car, à côté d’un système d’évacuation des eaux pluviales, le système de gestion des eaux usées sera érigé. Celui-ci sera composé de 45 km de réseau de collecte des eaux usées, le raccordement de 3.500 ménages, la construction d’une station de pompage, d’une station d’épuration de lagunage de 2.000 m3/jour, d’une station de traitement des boues de vidange de 40 m3/jour ainsi que la reprise d’une voirie de 45.00 m2. Les travaux d’assainissement des eaux usées d’un coût de 3.889.022.873 F CFA.





Goudomp et Bounkiling en ligne de mire