Construction d’une mosquée à Grand-Dakar : L'association des Imams et Oulémas du Sénégal accuse Jean Baptiste Diouf de vouloir faire main basse sur leur terrain

Jean Baptiste Diouf, Maire de Grans-Dakar

L’Association des Imams et Oulémas du Sénégal est en bras de fer contre le maire de Grand-Dakar. Imam Oumar Diène et Cie accusent Jean Baptiste Diouf de vouloir faire main basse sur leur terrain où il est prévu la construction d'une mosquée. Selon le secrétaire général des imams et oulémas du Sénégal, ce site avait été attribué par le Président Léopold Sédar Senghor en 1980.





« La commune d'arrondissement de Grand-Dakar dirigée par Jean Baptiste Diouf s’est immiscée dans notre terrain pour récompenser ses militants. Certains disent qu’il l’a vendu, d'autres disent qu'il l’a coupé et il s'oppose à ce qu’on construise une mosquée. On ne va pas se laisser faire car ce titre foncier nous appartient », a-t-il soutenu sur IRadio.





Le mis en cause qui livre sa version rejette totalement ces accusations dont il fait l’objet. Jean Baptiste Diouf dit avoir interpellé la Descos après avoir été informé par ses services techniques sur la construction d'une mosquée sans autorisation.