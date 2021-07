Construction de la mosquée Layenne de Yeumbeul : le président Macky Sall met 100 millions Cfa

Le président Macky Sall va contribuer pour 100 millions Cfa aux travaux de reconstruction de la mosquée Layenne de Yeumbeul.





L'annonce a été faite ce samedi 3 juillet par le ministre Amadou Hott, lors de la cérémonie de lancement de la collecte de fonds, abritée par le hall de la mosquée.





Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération représenterait le Chef de l'État à l'événement, qui a vu la participation du porte-parole des Layennes Serigne Mouhamadou Lamine Laye, d'autres dignitaires religieux et des autorités locales, tels que les maires de Yeumbeul Sud et Yeumbeul Nord.





Le ministre Hott a révélé l'importance que le Chef accorde au projet et à toutes les autres préoccupations de la communauté Layenne. Non sans préciser que sa contribution n'est que pour le début, afin que les travaux démarrent.





Le geste a été hautement apprécié par le porte-parole qui, a demandé au ministre de dire toute la gratitude du Khalife Général au président Macky Sall.





Natif de la localité et fortement engagé pour tous les aspects relatifs à son développement, le ministre Amadou Hott a réitéré son engagement à accompagner le projet, afin que cette mosquée devienne le fleuron du département de Keur Massar.





Outre sa contribution de 10 millions Cfa, le ministre Hott va associer des amis et relations à travers le monde. Il a d'ailleurs pris rendez-vous très prochainement pour une annonce dans ce sens.





De nombreux autres donateurs se sont manifestés lors de cette cérémonie pour au finish permettre une bonne moisson.





Les hommes d'affaires Demba Ka, Modou Mbene Diop, les maires Daouda Ndiaye, Bara Gaye se sont fait remarquer.