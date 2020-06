Construction sur le littoral : Les riverains haussent le ton

Des constructions anarchiques sur le Littoral à Dakar

Les constructions anarchiques sur le littoral ne sont pas du goût des populations riveraines. Elles disent que leur cadre de vie risque d’être gâché. Bientôt, il ne sera plus possible de faire du sport sur la plage. Des mesures fortes, c’est ce que les populations attendent des autorités.





«Nous ne sommes pas contents de ce qui se passe ici. Depuis des années, on vient ici pour faire du sport. Mais, aujourd’hui, on manque d’espace. Les chantiers pullulent partout ; ce n’est pas normal. A ce rythme, on n’aura plus un bon cadre de vie. La mer est un domaine public. Ils n’ont pas le droit d’ériger des chantiers ici. On n’a plus droit à une belle vue. Il faut que les autorités réagissent», déplorent les riverains sur iRadio.





Barthélemy Dias, Maire de Mermoz-Sacré-Cœur, dénonce la privatisation des plages publiques. Pour lui, le domaine public maritime est inaliénable.