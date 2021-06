Consultations gratuites dans 16 Communes de Mbour et inauguration de postes de santé et Maternité, Le Maire Maguette Sène en mode fast-track

Une semaine d'activités non stop de portées sociales incommensurables au profit de la population du département de Mbour et de la Commune de Malicounda. C'est le programme alléchant que compte dérouler Maguette Sène, Maire de Malicounda.Le Directeur Général du Centre des Oeuvres Universitaires (COUD) semble avoir le vent en poupe et compte mettre les bouchées doubles, surtout en perspective des élections locales du 23 janvier 2022 où il est candidat à sa propre succession.Le Maire de Malicounda organise, du 21 au 26 juin 2021 en partenariat avec l’Amicale des étudiants de la faculté de médecine de l’UCAD, les quatre (04) districts sanitaires et les seize (16) communes du département de Mbour, une campagne médicale gratuite au profit des populations.Cette initiative du Maire de Malicounda vise à rapprocher et offrir des prestations médicales gratuites à la population du département de MBOUR dans différentes spécialités de la santé.Huit (08) équipes médicales, composée chacune de vingt cinq (25) agents et des unités médicales mobiles assureront les services dans les différentes communes.Suivant le planning élaboré, chaque commune bénéficiera de trois jours de consultations.La campagne sera clôturée par le Ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui procédera en relation avec le Maire Maguette Sène, le dimanche 27 juin 2021, à l’inauguration de trois (3) postes de santé (Takhoum , Malicounda Ngoukhouthie et Saly Aérodrome) et d’une maternité (Keur Meissa FAYE) construit sur fonds propres par la commune de Malicounda.