Contre le paiement des 3 mensualités réclamées aux parents d'élèves : SOS consommateur en rassemblement ce samedi

SOS consommateur n'entend point laisser prospérer le diktat que les écoles privées exercent sur les parents d'élèves. Ces derniers sont contraints, par les établissements privés d'enseignement, de payer la scolarité des 3 mois de confinement (mars, avril et mai 2020) pour lesquels aucun cours n'a été dispensé. Une "arnaque" que Me Massokhna Kane et Cie comptent dénoncer de vive voix ce samedi 5 décembre 2020 à travers un rassemblement au rond-point Jvc (deux voies Sacré-cœur) à 10 heures.





"La COVID 19 a obligé l'Etat du Sénégal à fermer toutes les écoles de mars à juin 2020. Dans cette situation très difficile où tous les secteurs battent de l'aile, les écoles privées exigent des parents d'élèves, aussi impactés, le paiement des trois (3) mensualités et des frais de scolarité alors que les enseignements n'ont pas été dispensés pendant cette période", fait constater SOS consommateur.