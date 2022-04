Contre le recrutement de l’ex-Capitaine Touré par l’IAM: La surprenante demande Moustapha Diakhaté

« Le recrutement de l’ex-capitaine Oumar Toure par l’IAM est un outrage à la République et à la Gendarmerie nationale». La déclaration est faite par l’ancien président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Moustapha Diakhaté est contre cet acte des responsables de cet institut. Pour cela, il s’est expliqué. «Radié des cadres du prestigieux corps de la Gendarmerie nationale pour fautes lourdes ‘’contre l’honneur, la probité et les devoirs généraux du militaire’’ commises dans l’exercice de ses fonctions et versé dans les réserves comme soldat, le désormais soldat, l’ex-capitaine Touré ne peut pas dispenser des enseignements aux enfants de la République », a-t-il affirmé.





«Dans une République, une école sérieuse ne peut offrir à un traitre à la gendarmerie, la possibilité d’exercer le noble métier d’enseignant»