Convocation de Hadjibou Soumaré : Le commentaire ferme de Fatou Ndiaye Blondin

L'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré a posé ces questions au chef de l'État : «Avez-vous récemment donné de l’argent à une personnalité politique française. Est-ce un montant de 12 millions d’euros, soit environ 7,9 milliards d’argent d’un pays catalogué pays pauvre très endetté ? Surtout, quand on sait que la haine et le rejet de l’autre ont toujours été utilisés par le parti comme véhicule d’une ascension politique ?»







Devant le "Jury du dimanche" (JDD), Ndèye Fatou Ndiaye Blondin Diop est revenu sur la convocation de l’ancien Premier ministre de Maitre Abdoulaye Wade, à la Sûreté urbaine (SU). Monsieur Soumaré a été ensuite déféré et placé sous contrôle judiciaire suite à son inculpation le vendredi pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation.





Selon l’invitée d'iRadio, «il y a plusieurs aspects dans la question. Il y a monsieur Hadjibou Soumaré qui est un acteur de la finance. Il y a Marine Le Pen qui est sous-entendue comme étant récipiendaire de sommes avec un montant assez précis. Il y a monsieur Macky Sall qui a reçu madame Marine Le Pen au palais».





Madame Blondin Diop estime que le plus important est l’audience accordée à Le Pen. «On sait que Marine Le Pen, dont l’idéologie est fondée sur la haine de l’islam, l’islamophobie, la négrophobie et sur la haine du migrant ; c’est cela son fonds de commerce. On peut se demander ce qu’elle vient faire au Sénégal, où il y a des Noirs musulmans et qui est un pays où partent beaucoup de migrants”.





Avant d’ajouter : “Moi, j’aurais imaginé, à la place de Macky Sall, que madame Marine Le Pen pourrait être une future présidente de la République française. Je pense que j’aurais essayé de, sur ses programmes, sur sa pensée, sur toutes ces questions qui intéressent la diaspora, de savoir, puisqu’elle fait l’acte de venir au Sénégal, comment elle songe évoluer.”





Dans la même dynamique, elle note que «ces accusations ne sont pas des élucubrations de monsieur Hadjibou Soumaré. Nous tous, on peut se poser la question si cela ne fait pas partie du package de la visite. Parce que c’est elle qui est venue au Sénégal. Marine Le Pen n’est pas venue comme ça. Elle est aussi à la recherche de légitimité internationale. Parce que vu tous ses attributs et son parti qu’elle essaie de laver à grande eau, il n’en demeure pas moins qu’elle est bannie par la majeure partie des pays démocratiques. Donc, elle surfe sur la faiblesse de certains présidents. Nous avons prêté le flanc après le Tchad pour la recevoir. Pour moi, c’est inadmissible pour le Sénégal que quelque chose comme ça puisse se passer».





«Nous n'avons aucune preuve, mais elle attend plus que la réponse fournie par le gouvernement sénégalais, à travers son porte-parole, le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises Abdou Karim Fofana. Nous avons droit quand même à des informations. Parce que si monsieur Hadjibou Soumaré pose cette question, je suis désolée, il ne demande pas au gouvernement, il demande au président de la République (Macky Sall). La présidence a un porte-parole. La réponse ne saurait être des noms d’oiseau à l’adresse de monsieur Hadjibou Soumaré. C’est insuffisant. Ce qu’on attend, c’est de dire clairement par les sources autorisées que cette affaire n’a jamais eu lieu. Faute de quoi, la suspicion restera» explique l’invitée de Mamoudou Ibra Kane.





Par contre, “ce à quoi on ne s’attendait pas, c’est cette question d’argent”. A ce propos, elle a tenu à relever que “madame Marine Le Pen, on sait qu’elle s’est extrêmement endettée. Dans le débat, lors de la dernière Présidentielle (française), elle a beugué sur le financement de son parti, notamment venant de la Russie. Là-bas, les finances des partis, c’est plafonner, c’est surveiller. Donc, elle est à la recherche d’argent pour combler ses dettes. Il semble que lors de la visite, qu’elle a été introduite par M. Bohn, ancien DG d'Airbus, qui est porteur d’affaires dans ses fonctions actuelles”, a appuyé la conseillère départementale de Mbour élue sous la bannière Yewwi Askan Wi (Yaw).