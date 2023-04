Coopération ANRAC ET CNAMS pour la reprise du déminage en Casamance: les acteurs sur le front de la mobilisation du nerf de la guerre

Le problème de mobilisation des ressources financières a paralysé les opérations de déminage en Casamance. C'est fort de ce constat qu'un plaidoyer conjoint doit être mené par le Centre National d'Actions Anti-mines au Sénégal (CNAMS) chargé des ces opérations et l'Agence Nationale pour la Relance des activités socioéconomiques (ANRAC) pour le respect des engagements de l'État. Ce constat est à l'origine d'un atelier de plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières pour la reprise du déminage et le retour des populations déplacées.





« Le retour des populations souffre de quelques difficultés liées à la mobilisation des ressources pour la prise en charge adéquate des préoccupations exprimées par les populations », a laissé entendre le Directeur Général, Anrac, Ansou Sané.





Ce problème de mobilisation des ressources a valu la synergie des actions avec le CNAMS afin d’intensifier le plaidoyer pour la remobilisation des partenaires techniques et financiers. Ces derniers ont toujours manifesté leur engagement aux côtés de l'État, explique Ansou Sané.





Le retour des populations exige le déminage de toutes les zones inscrites sur la zone rouge. C'est après ce travail que l'insertion économique et sociale de ces populations déplacées pourra suivre.





Il apparaît dès lors nécessaire que l'ANRAC et le CNAMS travaillent ensemble pour aider l'État à respecter son engagement " à éliminer les mines d'ici 2026 ", renseigne le Gouverneur de Ziguinchor Guedj Diouf. « Ces engins étant nuisibles pour le développement économique et social de la Casamance, il est impératif de corriger les problématiques liées aux déminages humanitaires », a plaidé le chef de l'exécutif régional.





Ce travail de mobilisation des partenaires techniques et financiers autour des questions de déminage et de réalisation des activités économiques et sociales a été facilité par l'ONG " APPREND " de l'ancien député Demba Keïta explique le Gouverneur qui a magnifié son engagement dans le processus de paix et de développement économique et sociale de la Casamance et l'appui de l'ambassade Suisse.





L'ancien député, Demba Keïta a révélé qu'il y a " 1 million 700 m² à déminer ". Le coût du déminage de cette superficie est estimé à 6 milliards de francs CFA. Demba Keïta a soutenu que la liste des 800 victimes des mines ne doit pas s'allonger. Il faut mener des opérations de sécurisation et de dépollution de toutes les zones pour faciliter la libre circulation des personnes et le retour de toutes les populations déplacées.