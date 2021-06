Coopération Sénégal - Japon, 24 collèges flambant neufs pour Thiés - Kaolack et Fatick.

Dans le cadre de la coopération entre le Japon et le Sénégal, le ministre de l’éducation nationale a réceptionné ce mardi 21 juin 2021 un lot de 194 salles de classe.Mamadou Talla qui a procédé à la coupure symbolique du ruban et au dévoilement de la plaque à Ndianda dans la commune de Nguéniène (dept de Mbour) , a salué l’exemplarité de la coopération entre le Sénégal et le japon.Devant une foule enthousiaste venue des différentes localités du département de Mbour, l’Ambassadeur du Japon à Dakar a indiqué que cette deuxième tranche comprend 21 collèges d’un montant 6,7 milliards FCFA.Son excellence Tatsuo ARAI qui a effectué le déplacement avec le ministre de l’éducation nationale, a également souligné que l’engagement de son pays au côté du gouvernement sénégalais se justifie par le fait que l’éducation est le socle le plus sûr sur lequel il est possible de bâtir une société durable et résiliente.Le ministre Mamadou Talla qui a magnifié l’engagement du gouvernement japonais, a exprimé au nom de Son Excellence Monsieur Macky SAlL, Président de la République, la profonde gratitude de l’État du Sénégal au peuple nippon pour cette nouvelle marque de confiance et de soutien dans le domaine de l’éducation et de la formation.« Ces infrastructures vont permettre de maintenir les élèves dans leur terroir afin de les préserver de la tyrannie des déplacements pénibles et coûteux pour poursuivre leurs études » se félicite le ministre de l’éducation nationale avant de poursuivre : « nous voulons rester en cohérence avec les objectifs du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence (PAQUET), un des piliers du Plan Sénégal Émergent (PSE), référentiel de notre politique de développement économique, social, culturel et environnemental » conclut -il.Le Collège d’Enseignement moyen de Ndianda, d’un montant de 190 318 385 F CFA comprend 08 salles de classe, 01 Bloc administratif, 01 Bloc d’hygiène de 08 Box répartis entre garçons et filles avec une approche inclusive et un mur de clôture de 400 mètres linéaires.Son excellence l’ambassadeur du Japon au Sénégal et le ministre M. Talla ont invité les populations bénéficiaires à préserver ces joyaux, à les entretenir, à les rendre toujours attractifs et admiratifs.