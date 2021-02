Coopération Sud/Sud : Les relations séculaires entre le Maroc et le Sénégal magnifiées

Relation Historique entre le Maroc et le Sénégal

« Les relations historiques que nouent le Maroc et le Sénégal pendant des siècles rendent ces deux pays frères. Les historiens mentionnent que des familles marocaines se sont installées au Sénégal depuis le milieu du XIXe siècle, ce qui veut dire que les deux pays partagent un héritage spirituel plongé dans le passé lointain ». Telle est la conviction de Taïb Abdoulah.





Le délégué général de Moadis Eurafrique se souvient que certaines familles sénégalaises portent des noms marocains, et les historiens racontent que les Sénégalais avaient l'habitude d’accueillir des marchands marocains pour que ces derniers leur donnent leurs bénédictions. Cette fusion spirituelle et culturelle entre les deux pays a été documentée chaque fois par les visites répétées et ininterrompues des rois alaouites au Sénégal.





Cette amitié, poursuit Abdoulah, a été renforcée plus d'une fois par le Maroc à travers les visites royales de Mohammed VI au Sénégal. Le discours de Sa Majesté transmis de la capitale Dakar en novembre 2016, à l’occasion du 41éme anniversaire de la Marche verte, chère aux Marocains, était un message fort qui révèle que les Marocains considèrent le Sénégal comme leur patrie. On n’occulte pas les fréquentes visites de Sa Majesté, qui ne sont que la preuve des relations fortes entre les deux pays, a dit Abdoulah.





Pour lui, ces relations bilatérales via la coopération économique et commerciale à travers les partenariats forgés par le Maroc, sont marquées par l’intégration, la solidarité et le partage d'expériences. Et dira-t-il, « c’est dans ce contexte qu’il advient de souligner que le Sénégal est le premier partenaire économique et commercial du Maroc, et aussi la première destination des investissements marocains à l'étranger ».





La preuve, au cours de la visite royale au Sénégal en 2013, des accords de coopération en matière de transport routier international de voyageurs, de marchandises et de transport maritime ont été signés. Ces accords stipulent notamment l'ouverture d'une ligne maritime entre le Maroc et le Sénégal. En plus, dans les domaines de l'électricité et des énergies renouvelables, ainsi que dans le secteur des services, l'Office national de l'électricité a conclu un contrat pour alimenter les départements de Saint-Louis, Dagana et Podor.





L'Office national de l'électricité a également créé une succursale au capital de 28 millions de dirhams, portant le nom de « l'Office national de l'électricité du Sénégal ».