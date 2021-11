Corniche-Ouest : La Dscos en croisade contre les panneaux publicitaires

Le retrait des panneaux publicitaire exigé sur la Corniche Ouest par la Dscos

La Direction de la surveillance, du contrôle et de l’occupation des sols (Dscos) a décidé d’agir, face à l’installation des panneaux publicitaires sur la corniche-Ouest. Une décision qui rentre dans la dynamique du désencombrement de la ville de Dakar annoncée par le président Sall à Dubaï.





Il est ainsi demandé aux régies publicitaires et autres agences de procéder à leur retrait avant le 8 novembre 2021.





«Dans le cadre de l’exécution des travaux d’aménagement paysager entrepris sur la corniche-Ouest, pour l’amélioration de la fluidité de la circulation et du cadre de vie des populations, et conformément aux directives du chef de l’Etat relatives à la lutte contre la pollution visuelle et l’encombrement de la voie publique, la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos), en liaison avec l’Ageroute, compte procéder au désencombrement et à la libération, de part et d’autre, des emprises de l’axe routier allant de la plage de Koussoum, à la mosquée de la Divinité».





Les concernés sont priés de se conformer, sous peine de voir leurs biens mis à la disposition de la «Fourrière municipale de Grand-Yoff».