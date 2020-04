Coronavirus : 9 des 14 cas graves en réanimation sont décédés

Ce lundi 27 avril, le Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), Docteur Abdoulaye Bousso a profité du point du jour sur la situation épidémiologique au Sénégal du ministère de la Santé et de l’Action sociale, pour éclairer sur les cas graves. « C’est vrai que beaucoup pensent que tous les malades de la réanimation décèdent, mais je peux dire aujourd’hui que 9 patients sont passés au service de réanimation de Fann à Cuemo et parmi ces derniers 4 sont décédés et 3 sont sortis guéris », a-t-il dévoilé.





De plus, Dr Bousso a indiqué que depuis le départ, ils ont eu 14 cas graves. Et les 9 qui sont décédés ont une moyenne d’âge de 69 ans. « Donc c’est une tranche d’âge qui est vraiment à risque, les personnes de plus de 60 ans présentant des comorbidités », a-t-il rappelé.





Avant de poursuivre : « Nous avons un patient qui a été évacué et qui est décédé à l’extérieur et nous avons actuellement un patient qui est sous traitement. Les autres malades sont décédés à Ziguinchor, Touba, Louga, Thiès ». Le cas de Thiès, avance le Directeur du Cous, est assez particulier parce que c’est un décès communautaire. « Parce que la personne est décédée dans la communauté en dehors des structures de santé et qui était testée positive », a-t-il enseigné. Non sans ajouter qu’il y a un malade qui est décédé au service des maladies infectieuses de Fann.