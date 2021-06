Côtes sénégalaises : La Marine intercepte un navire transportant du Haschich

C'est une nouvelle prise effectuée par les armées sénégalaises. En effet, le patrouilleur "Kédougou", la vedette "Lac Retba" et une équipe de forces spéciales de la Marine nationale ont intercepté, vers 9H30, ce dimanche, un navire sans pavillon national, transportant une grande quantité de haschisch, à 240 km des côtes sénégalaises, a révélé la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa), à travers un communiqué de presse parvenu à Seneweb.





La même source renseigne que trois individus de nationalité étrangère, à bord de ce bateau, ont été interpellés par les militaires. Ils sont en train d'être acheminés vers la base navale Amiral Faye Gassama où ils sont attendus demain lundi, vers 7H.





D'après toujours la Dirpa, les tests seront effectués par les services de la Division de la police technique et scientifique, en présence de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocritis) de la police nationale, de l'Unité mixte de contrôle des conteneurs et la Subdivision maritime de la douane, de la gendarmerie et de la marine.