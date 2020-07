Coups et blessures volontaires entre cousins

Alioune Guèye a été traîné en justice par sa cousine Isabelle Danso, pour coups et blessures volontaires. Le prévenu a bousculé cette dernière sur les escaliers avant de lui donner des coups de pied. La plaignante avait envoyé son cousin Baye Ablaye à la boutique acheter des provisions pour le dîner. Mais, ce dernier a été intercepté et battu par Alioune Guèye qui a même cassé les œufs. C’est ainsi qu’elle est allée dire ses quatre vérités à son cousin. M. Guèye l’a traitée de tous les noms d’oiseaux. Ils ont échangé des propos aigres-doux.







Selon le journal L’AS, qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce mercredi, les voisins sont intervenus. Mais, Alioune Guèye est revenu à la charge et a poursuivi Isabelle Danso dans les escaliers avant de la cogner sur les marches. Elle ajoute que le prévenu a battu sa mère jusqu’à lui fracturer le bras. Alioune Guèye a balayé d’un revers de main ces accusations. A l’en croire, sa cousine est tombée des escaliers. Le procureur a requis un an assorti de sursis et une amende de 100 000 Fcfa. Le juge a suivi le réquisitoire du parquet.