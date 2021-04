Course d’ânes à Mbacké : Découvrez les classements de "Macky", "Sonko", "Karim", "Adji Sarr" et "Guy Marius"

Insolite ! Mbacké a abrité, ce samedi, une course d’ânes dans l’enceinte du terrain de l’ancienne gare ferroviaire.





La course hippique est organisée annuellement par l’animateur-comédien du groupe Walf Fm local, Kassé Mabo.Les équidés sont montés à cru. Certains acceptent, avec indulgence, de courir le plus vite possible. D'autres bottent en touche, comme celui surnommé Adji Sarr.Par contre, relate le quotidien Source A, ceux affublés des pseudonymes Macky et Sonko ont une bonne endurance.Dès le départ, le cocher d’Adji Sarr a fait une chute spectaculaire et l’âne a refusé de courir.Guy Marius Sagna et Karim Wade ont été laissés derrière par Ousmane Sonko qui faisait un marquage à la culotte à Macky Sall.L’âne qui porte le nom du chef de l’État est arrivé premier suivi par Ousmane Sonko. L’âne d’Adji Sarr qui n’a pas terminé sa course, est arrivé bon dernier.Bref, le leader de Pastef tient sa première revanche sur Adji Sarr qui l’a traîné en justice pour "viols et menaces de mort".