Coût de la vie et inflation économique : Les enfants paient les pots qu'ils n'ont pas cassés

"Les effets du coût de la vie et de l'inflation économique sur les enfants et les jeunes en Afrique" ont fait l’objet d’une enquête. Sa finalité, c'est de mesurer la situation dégradante des enfants en Afrique. La situation économique, l'explosion démographique et le développement des conflits en Afrique poussent trop souvent de nombreux enfants à développer des stratégies de survie y compris de travailler pour subvenir à leurs besoins vitaux. Selon un des récents rapports du bureau international du travail, 1/5 enfant africain travaille (72,1 millions). Il s'agit du pourcentage le plus élevé de toutes les régions du monde.





L’enquête a été réalisée auprès de 335 enfants dans 22 pays d'Afrique. Les solutions à travers le Programme d'Accompagnement des Groupes d'Enfants PAGE) reposent sur la cartographie en 2021 de 1409 groupes d'enfants travailleurs écoutés et accompagnés. D’ailleurs les résultats de ces efforts des enfants et des jeunes, ont poussé le Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs (MAEJT) en collaboration avec Enda jeunesse action à alerter sur la situation. Il s’agit non seulement de partager les résultats de cette enquête, mais aussi les solutions trouvées avec les groupes d'enfants et de réfléchir sur l'avenir de ces derniers. Il est aussi ressorti de l'analyse des résultats que ces enfants et ces jeunes sont « protagonistes forcés » d'une société qui n'arrive pas à assurer leur prise en charge et leur avenir. Ils le sont et le seront sur les plans : économique, social et culturel. Ils risquent de l'être aussi sur le plan militaire comme on l'observe déjà dans plusieurs pays.