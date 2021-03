Couverture « tendancieuse » des manifestations : Le Gouvernement menace « certains médias »

La presse est dans le collimateur du gouvernement. Du moins certains médias qu’il accuse de faire une « couverture tendancieuse » des manifestations et de la répression violente qui a déjà fait deux morts.« Le Gouvernement met en garde contre la couverture tendancieuse des événements par certains médias, de nature à attiser la haine et la violence », menace le gouvernement.Pour rappel, deux télévisions, Walf Tv et Sen Tv ont déjà vu, ce jeudi, leurs signaux coupés après une mise en demeure, mercredi, de la Cnra.